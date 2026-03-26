Urso, 'le dimissioni di Santanchè? Ha risposto alla richiesta di Meloni'

ROMA, 26 MAR - La ministra del Turismo Daniela Santanchè, e così il sottosegretario Andrea Delmastro e la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, con le dimissioni hanno risposto alle richieste del presidente del Consiglio ed hanno fatto bene ad avere risposto prontamente". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della cerimonia di apertura di Cosmoprof Worldwide 2026, alla Fiera di Bologna. "Il governo comunque - ha aggiunto - non rallenta e non si ferma, va avanti nel compiere il suo mandato di legislatura con la consapevolezza che l'Italia in questi oltre tre anni ha già conseguito importanti risultati come dimostrano i dati sull'esportazione, sugli investimenti esteri in Italia e sulla crescita del potere d'acquisto delle famiglie, anche in un contesto europeo e globale in cui purtroppo perdura e si aggrava l'incertezza e la guerra".