Urne aperte per il ballottaggio delle presidenziali in Portogallo

LISBONA, 08 FEB - Circa 11 milioni di portoghesi eleggono questa domenica il nuovo Presidente della Repubblica che succederà a Marcelo Rebelo de Sousa, in carica dal 2016 e giunto alla fine del suo secondo mandato. I candidati al ballottaggio sono il socialista António José Seguro, vincitore al primo turno con il 31,1% dei voti, e il leader del partito dell'ultradestra populista Chega, André Ventura, che il 18 gennaio scorso ha ottenuto il 23,5%. Dunque, urne aperte dalle 8:00 di stamani (le 9:00 in Italia), ma non tutte. Queste elezioni sono segnate dai gravi disagi causati da una serie di fenomeni meteorologici estremi e il numero di elettori che questa domenica non andranno a votare è salito, nelle ultime ore, a 36 mila. Voteranno il 15 febbraio. Sono diversi, infatti, i comuni e le circoscrizioni che non apriranno i seggi e il numero potrebbe aumentare ancora, dato che anche oggi i seggi possono chiedere il rinvio dell'atto elettorale per cause di forza maggiore. In molti casi sono state trovate delle alternative di ripiego, con mezzi di trasporto speciali messi a disposizione nelle zone più disagiate. Del totale degli elettori iscritti, il 14,4% risiede in uno dei 68 comuni che si trovano in situazione di calamità e che, fino a sabato scorso, contavano migliaia di famiglie senza elettricità, acqua o comunicazioni e avevano centinaia di persone sfollate. La Commissione nazionale per le elezioni ha tuttavia ribadito che il conteggio dei voti e la comunicazione dei risultati si svolgerà come di consueto alla chiusura degli ultimi seggi nell'arcipelago delle Azzorre, alle ore 19:00 (le 20:00 nel Portogallo continentale e le 21:00 in Italia).

