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Urne aperte nella Francia continentale per il secondo turno delle comunali

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ROMA, 22 MAR - Si sono aperti i seggi elettorali nella Francia continentale per il secondo turno delle elezioni comunali, l'ultima consultazione importante prima delle elezioni presidenziali del 2027. Gli elettori sono chiamati alle urne in 1.580 comuni o distretti, su circa 35.000 comuni francesi, molti dei quali hanno eletto i propri consigli comunali domenica scorsa. A causa del fuso orario, le votazioni sono già iniziate in Nuova Caledonia, Réunion e Mayotte.

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