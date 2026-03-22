Urne aperte nella Francia continentale per il secondo turno delle comunali

ROMA, 22 MAR - Si sono aperti i seggi elettorali nella Francia continentale per il secondo turno delle elezioni comunali, l'ultima consultazione importante prima delle elezioni presidenziali del 2027. Gli elettori sono chiamati alle urne in 1.580 comuni o distretti, su circa 35.000 comuni francesi, molti dei quali hanno eletto i propri consigli comunali domenica scorsa. A causa del fuso orario, le votazioni sono già iniziate in Nuova Caledonia, Réunion e Mayotte.