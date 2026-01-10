Urne aperte in Myanmar per la seconda fase del voto

Giornale di Brescia
(ANSA-AFP) - ROMA, 11 GEN - La giunta birmana ha aperto le urne per la seconda fase delle elezioni, secondo quanto riportato da Afp, proseguendo un voto che, stando a quanto espresso dagli gli osservatori, sta consentendo all'esercito di prolungare il suo potere sotto le spoglie di un esercito civile. Le urne si sono aperte alle 6:00 (ora locale) nella circoscrizione di Kawhmu, nella regione di Yangon, ex sede della figura di spicco del partito democratico Aung San Suu Kyi, deposta in un colpo di stato del 2021 e tuttora detenuta. Le elezioni si concluderanno con una terza fase il 25 gennaio. Il partito dominante, filo-militare Union Solidarity and Development Party (sconfitto dall'NLD nelle elezioni del 2020 e considerato da molti analisti un rappresentante dell'esercito), ha ottenuto quasi il 90 per cento dei seggi della Camera bassa nella prima fase del voto. (ANSA-AFP).

