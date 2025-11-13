Urbanistica, Cassazione annulla interdittiva per Tancredi

MILANO, 13 NOV - Annullate le misure interdittive per l'ex assessore del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, l'ex presidente della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, e il manager Federico Pella. La Cassazione ha infatti accolto i ricorsi delle difese contro i provvedimenti con cui lo scorso agosto il Riesame e aveva riconosciuto per i tre, pur riqualificandola da contraria ai doveri d'ufficio in impropria e con vendita della funzione, l'accusa di corruzione mossa dai pm nella inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. Accusa, non codivisa dalla Suprema Corte, che ha azzerato qualsiasi misura nei confronti dei tre.