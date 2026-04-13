Uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco a Foggia

BARI, 13 APR - Un omicidio è stato compiuto questa sera a Foggia. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Caracciolo a due passi dallo stadio Zaccheria nella zona semicentrale della città. Si tratta, a quanto si apprende, di un personal trainer incensurato residente in uno stabile della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.