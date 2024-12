Uomo ucciso a coltellate trovato in strada a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO, 11 DIC - Un uomo, presumibilmente di origini extracomunitarie, è stato trovato privo di vita questa mattina a Torre del Greco, in via Gurgo, alla periferia della città. Sul caso indagano gli agenti del locale commissariato di polizia, che sono arrivati sul posto dopo le segnalazioni giunte da alcuni residenti che hanno notato il corpo privo di vita in un'area sterrata. Secondo le notizie trapelate finora, l'uomo avrebbe attorno ai 30 anni e sarebbe stato raggiunto da diverse coltellate. Per ora non emergono altri particolari: gli inquirenti sono al lavoro per risalire agli autori del delitto e al possibile movente.