Uomo trovato ucciso con coltellata in casa a Milano, giovane arrestato

MILANO, 16 GEN - Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero che è stato arrestato dai carabinieri. E' accaduto questa notte quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi. Quando i militari sono entrati nell'appartamento, sostanzialmente a soqquadro, rimettendo a posto i mobili, sotto uno di questi è stato trovato l'uomo ucciso e il giovane è stato arrestato.