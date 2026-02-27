Uomo trovato morto vicino alla statua di Montanelli in centro a Milano

MILANO, 27 FEB - Un uomo, di cui non si conosce l'identità, è stato trovato stamani morto nel parco Indro Montanelli, nel centro di Milano, proprio dietro la statua del famoso giornalista. Gli agenti della Questura sono intervenuti per capire le cause della morte e l'identità dell'uomo, forse un senza fissa dimora. Non si esclude che possa essersi trattato di un suicidio. Gli investigatori sono ancora sul posto per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.