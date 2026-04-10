Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghetto

AA

MILANO, 10 APR - I vigili del fuoco hanno estratto stamani il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono ora in attesa dell'arrivo dei sommozzatori per escludere che nell'abitacolo ci siano altre persone. Ignote allo stato le cause dell'incidente. Sul posto il Distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre a 118 e Carabinieri di Legnano e Nerviano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario