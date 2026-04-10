Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghetto

MILANO, 10 APR - I vigili del fuoco hanno estratto stamani il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono ora in attesa dell'arrivo dei sommozzatori per escludere che nell'abitacolo ci siano altre persone. Ignote allo stato le cause dell'incidente. Sul posto il Distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre a 118 e Carabinieri di Legnano e Nerviano.