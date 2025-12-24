Uomo trovato morto in strada nel Bolognese, indagini in corso

BOLOGNA, 24 DIC - Il cadavere di un uomo è stato trovato, in strada, a Bazzano, nel comune di Valsamoggia in provincia di Bologna. La segnalazione è arrivata questa mattina alle 8 ai carabinieri che sono intervenuti in via Circonvallazione Nord. Il corpo, dalle prime informazioni, sembra si trovasse sul marciapiede. Si tratta di un 37enne di origine marocchina che risiedeva in zona. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche. Al momento sono in corso accertamenti, non si esclude alcuna ipotesi.