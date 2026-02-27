Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio

FIRENZE, 27 FEB - Un uomo è stato trovato morto in un'abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze, zona periferica della città. Tra le ipotesi è che si tratti di un omicidio. Da quanto emerso presenterebbe ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Sul posto, dove sta operando la scientifica dei carabinieri, è arrivato anche il pm di turno. Da quanto emerso, la casa dove è morto l'uomo sarebbe abitata anche da altre persone e nell'appartamento sarebbero stati trovati altri feriti.