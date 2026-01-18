Uomo suicida sotto un treno, nel nodo di Firenze ritardi di 2 ore
AA
FIRENZE, 18 GEN - Investito un uomo da un treno nella stazione di Firenze Campo di Marte stasera al binario 3. Secondo quanto appreso, si tratta di un gesto autonomo, di un suicidio. Sul posto la Polfer per gli accertamenti di polizia giudiziaria. La vittima dovrebbe essere originaria della Romania. Il fatto è avvenuto dopo le 19 e sta dando conseguenze per la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze. La circolazione è stata sospesa e poi ha ripreso con ritardi dei convogli stimati in 120 minuti da parte di Rfi, in particolare sulla linea Firenze-Roma e sulle lunghe percorrenze Roma-Milano.
