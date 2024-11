Uomo scomparso nel Reggino, suo fuoristrada trovato incendiato

SAN LUCA, 19 NOV - Una persona di circa 40 anni, della quale non é stata resa nota l'identità, é scomparsa da alcuni giorni a San Luca, nella Locride. Il fuoristrada di proprietà dell'uomo é stato trovato dai carabinieri in fondo ad un burrone completamente incendiato. All'interno del mezzo c'era la carcassa bruciata di una pecora. Sull'episodio indagano i carabinieri, i quali, al momento, riguardo la matrice dell'accaduto e i motivi della scomparsa del proprietario del fuoristrada, non escludono alcuna ipotesi. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica di Locri che, sulla vicenda, mantiene al momento uno stretto riserbo in attesa dell'esito dell'attività investigativa.