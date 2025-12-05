Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Uomo ruba una pianta di basilico, condannato a 9 mesi

AA

TRIESTE, 05 DIC - Condannato a 9 mesi di carcere per aver rubato una pianta di basilico. E nonostante il fatto che abbia poi restituito la stessa pianta e risarcito il proprietario. E' il caso di un uomo, di 42 anni, di Trieste, con precedenti, al quale è stata inflitta una condanna per il reato di furto in abitazione al termine di un processo con rito abbreviato che si è svolto in Tribunale a Trieste. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo, oggi in edicola. La pianta fu rubata da un cortile della zona Giarizzole e il reato, come puntualizza Il Piccolo, è punito con pene severe: dai 4 ai 7 anni di reclusione, che salgono a uno spettro tra 5 e 10 anni in caso di una o più aggravanti. Non sono previste riduzioni di pena nel caso di danno di minima entità. Il pm aveva chiesto la condanna a un anno e mezzo ma l'imputato ha beneficiato della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato. I fatti risalgono allo scorso anno quando l'uomo, notata una rigogliosa pianta di basilico, non si era limitato a strapparne un ramo ma si era impadronito dell'intero vaso. L'area, però, era videosorvegliata e dunque il proprietario denunciò il furto ai carabinieri che in breve individuarono il ladro. Questi ammise il furto, restituì la pianta e risarcì il proprietario stesso. La pena non è sospesa per i precedenti dell' uomo, che potrebbe finire carcere se la sentenza passerà in giudicato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario