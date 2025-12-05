Uomo ruba una pianta di basilico, condannato a 9 mesi

TRIESTE, 05 DIC - Condannato a 9 mesi di carcere per aver rubato una pianta di basilico. E nonostante il fatto che abbia poi restituito la stessa pianta e risarcito il proprietario. E' il caso di un uomo, di 42 anni, di Trieste, con precedenti, al quale è stata inflitta una condanna per il reato di furto in abitazione al termine di un processo con rito abbreviato che si è svolto in Tribunale a Trieste. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo, oggi in edicola. La pianta fu rubata da un cortile della zona Giarizzole e il reato, come puntualizza Il Piccolo, è punito con pene severe: dai 4 ai 7 anni di reclusione, che salgono a uno spettro tra 5 e 10 anni in caso di una o più aggravanti. Non sono previste riduzioni di pena nel caso di danno di minima entità. Il pm aveva chiesto la condanna a un anno e mezzo ma l'imputato ha beneficiato della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato. I fatti risalgono allo scorso anno quando l'uomo, notata una rigogliosa pianta di basilico, non si era limitato a strapparne un ramo ma si era impadronito dell'intero vaso. L'area, però, era videosorvegliata e dunque il proprietario denunciò il furto ai carabinieri che in breve individuarono il ladro. Questi ammise il furto, restituì la pianta e risarcì il proprietario stesso. La pena non è sospesa per i precedenti dell' uomo, che potrebbe finire carcere se la sentenza passerà in giudicato.