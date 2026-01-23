Giornale di Brescia
Uomo precipita da un palazzo e muore vicino piazza Duomo a Milano

MILANO, 23 GEN - Un uomo è morto precipitando nel tardo pomeriggio di oggi a Milano, in via Nerino, vicino a piazza Duomo. A dare l'allarme è stata la custode del palazzo in cui c'è un appartamento affittato come b&b. La donna ha visto l'uomo cadere da una finestra del quarto e ultimo piano dello stabile e un altro uomo allontanarsi in fretta dall'appartamento. La vittima è un romeno di 54 anni. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile. Al vaglio degli investigatori tutte le ipotesi, compresa quella dell'omicidio. L'uomo potrebbe essere precipitato dopo essere già morto. La stanza del bed&breakfast era stata prenotata da un'altra persona. La vittima non era quindi registrata nella struttura. Sul posto gli uomini della Scientifica non hanno trovato bagagli e non hanno rilevato segni di colluttazione. Sarà decisivo l'esame autoptico per capire se il 54enne, incensurato, era già senza vita quando è precipitato nel cortile del civico 8 o è morto proprio in seguito alla caduta. L'uomo che si è allontanato dalla struttura ha scambiato qualche parola con la custode dello stabile prima di svanire nel nulla. Per chiarire i contorni del giallo, gli inquirenti stanno tra l'altro analizzando i video delle telecamere di sorveglianza della zona.

MILANO

