Uomo muore nell'incendio di un appartamento a Jesolo

VENEZIA, 01 DIC - Un uomo è morto nell'incendio di un appartamento, divampato oggi intorno alle ore 10:20 a Jesolo (Venezia). I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, sono entrati nell'abitazione da cui fuoriusciva fumo, dotati di autorespiratori, iniziando le operazioni di spegnimento. Durante il soccorso è stato rinvenuto il corpo dell'uomo, affidato al personale del Suem 118. Le fiamme, che hanno principalmente interessato la camera da letto, sono state completamete spente. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e il sopralluogo da parte del funzionario di turno e del capo servizio per determinare le cause del rogo.