Uomo muore investito da un treno in stazione a Genova

GENOVA, 08 DIC - Un uomo è morto investito da un treno nei pressi della stazione di Genova Quarto. La circolazione ferroviaria lungo la linea Genova-La Spezia è tuttora sospesa tra Genova Quarto e Genova Nervi dalle 14 per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario. È intervenuta sul posto anche la Polfer, ma al momento non è chiaro se sia stato un gesto volontario oppure un incidente. Sono tre i treni ad alta velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi: FR 8619 Milano Centrale (13:10) - Roma Termini (20:30), IC 510 Salerno (6:39) - Torino Porta Nuova (17:40) e IC 670 Livorno Centrale (11:24) - Milano Centrale (15:58).