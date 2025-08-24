Giornale di Brescia
Uomo muore carbonizzato nell'incendio del suo appartamento

CASERTA, 24 AGO - Un uomo di 47 anni è morto carbonizzato in un incendio sviluppatosi nell'appartamento in cui viveva, a Bellona, un Comune del Casertano. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono giunti sul posto intorno all'1 di notte, in seguito alla segnalazione da parte di alcuni residenti di fumo che usciva dalle finestre al primo piano di uno stabile, in via Vittorio Emanuele. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento, spegnendo l'incendio che aveva interessato mobili e suppellettili della cucina e della camera da letto. Una volta spente le fiamme, hanno rinvenuto nella camera da letto i resti carbonizzati di un uomo. Secondo i vigili del fuoco si tratta "probabilmente dell'affittuario dell'appartamento, di circa 47 anni". Le cause dell'incendio sono al vaglio, anche se si ritiene probabile che le fiamme si siano innescato in modo accidentale.

CASERTA

