Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Uomo muore accoltellato in strada a Roma, 2 fermati

AA

ROMA, 22 FEB - Un uomo è morto accoltellato poco prima delle 14 in strada a Roma. E' accaduto in piazza San Giovanni Battista della Salle, in zona Aurelia. L'uomo, uno straniero, e' stato colpito al costato. I carabinieri hanno fermato due uomini, entrambi extracomunitari, la cui posizione è al vaglio. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Roma San Pietro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario