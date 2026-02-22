Uomo muore accoltellato in strada a Roma, 2 fermati

ROMA, 22 FEB - Un uomo è morto accoltellato poco prima delle 14 in strada a Roma. E' accaduto in piazza San Giovanni Battista della Salle, in zona Aurelia. L'uomo, uno straniero, e' stato colpito al costato. I carabinieri hanno fermato due uomini, entrambi extracomunitari, la cui posizione è al vaglio. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Roma San Pietro.