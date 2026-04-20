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Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a Padova

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PADOVA, 20 APR - Un uomo è morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da taglio a Padova. La vittima è un 48enne italiano residente nel Padovano. La polizia è intervenuta poco prima di mezzanotte, dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che hanno riferito di una persona in difficoltà in via dei Colli della città euganea. Sul posto gli agenti hanno così trovato la vittima con ferite da arma da taglio e richiesto l'intervento del 118 che ha tentato invano di rianimarla. Sul posto si è recato il pm di turno insieme alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica che procedono per un caso di omicidio.

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