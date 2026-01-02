Uomo indagato per la morte di Aurora Livoli a Milano
AA
MILANO, 02 GEN - C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in un cortile di via Paruta, alla periferia nord di Milano. Secondo quanto si apprende, si tratta di un cittadino peruviano di 57 anni che i carabinieri hanno fermato il giorno successivo al ritrovamento del cadavere per una tentata rapina commessa poco prima dell'incontro con la ragazza. Ancora in corso, intanto, l'autopsia, che dovrà far luce sulle cause del decesso.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
