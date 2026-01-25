Uomo ferito da colpi di pistola a Milano, ferimento dopo una lite

MILANO, 25 GEN - Non sarebbe stato un agguato, con lo sparatore che entra in un bar e colpisce a sangue freddo un avventore, ma un'aggressione a seguito di una lite tra i due (e forse anche altri soggetti). Sono queste le prime indicazioni che emergono dagli accertamenti dei Carabinieri sul ferimento a colpi di pistola avvenuto ieri sera in via Forze Armate. Sul caso indagano gli uomini del Nucleo investigativo che stanno cercando di identificare l'uomo che ha sparato due volte a un 35enne ecuadoriano, colpendolo in modo non grave a una gamba. Il ferito, ricoverato in codice giallo all'ospedale San Carlo, non si trova in pericolo di vita. I Carabinieri hanno acquisito telecamere e testimonianze che parrebbero escludere l'agguato. Ci sarebbe stata invece una lite alla base dell'azione, che si cerca di capire se ristretta ai due protagonisti del ferimento o che ha coinvolto anche altre persone. Il fatto è avvenuto nella parte alta di via Forze Armate, all'altezza del civico 20, una zona di confine tra la sfera di influenza del quartiere Baggio e quelle della cosiddetta 'casbah' di San Siro.