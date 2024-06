Uomo e donna muoiono a Milano dopo una caduta in scooter

MILANO, 11 GIU - Un uomo e una donna di 40 e 31 anni sono morti nella serata di ieri cadendo con il loro scooter in via Novara, alla periferia di Milano. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia locale del capoluogo lombardo, l'incidente non sarebbe stato causato da altri mezzi. I due avrebbero perso il controllo della motocicletta, uno scooter 125, e sarebbero finti contro uno spartitraffico. Si sono rivelati inutili i soccorsi del 118 e la corsa in ospedale.