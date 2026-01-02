Giornale di Brescia
Uomo disperso da 5 giorni, ricerche in montagna

VENEZIA, 02 GEN - Il Soccorso Alpino e speleologico Trentino e il Soccorso alpino di Schio stanno cercando un uomo originario di Schio (Vicenza), Simone Dal Bon, di cui si sono perse le tracce il 29 dicembre scorso. Le ricerche si erano concentrate inizialmente in ambiente urbano ma si stanno spostando in montagna, dopo il ritrovamento della sua auto a Pian delle Fugazze, al confine fra Trentino e Veneto. L'uomo, riporta il Soccorso alpino che chiede a chiunque abbia sue notizie o lo avesse visto di avvisare i Carabinieri, potrebbe essere uscito per un'escursione e avere indosso scarponi gialli, neri e rossi, pantaloni e guscio neri, piumino giallo e zaino nero. Potrebbe avere avuto le ciaspole. La ricerca avverrà via terra, con l'ausilio dell'elicottero e delle unità cinofile.

Argomenti
VENEZIA

