Uomo di 68 anni ucciso in casa in Trentino, domani l'autopsia

BOLZANO, 15 GEN - L'autopsia sul corpo di Mauro Sbetta, il 68enne trovato morto l'altra notte nella sua abitazione nei pressi di Strigno, in Trentino, verrà eseguita domani. Le indagini sono per omicidio e gli inquirenti hanno già acquisto anche le immagini delle telecamere. La vittima è stata colpita più volte con un oggetto contundente, sono infatti, diverse le tracce di sangue rinvenute nell'appartamento, anche se il colpo fatale sembrerebbe essere stato quello inferto alla nuca. Gli interrogativi da chiarire sono molti, a cominciare dal movente: Sbetta era in pensione e aveva lavorato come magazziniere. L'esame autoptico servirà per accertare la dinamica del delitto, ma le forze dell'ordine stanno interrogando vicini e conoscenti e stanno passando al setaccio la vita dell'uomo.

