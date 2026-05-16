Uomo di 68 anni cade in una scarpata e muore nel Sassarese

SASSARI, 16 MAG - Tragedia nel pomeriggio a Burgos, in provincia di Sassari. Un uomo di 68 anni, Felice Solinas, è caduto in una scarpata nella sua campagna vicino al paese, ed è morto fra le braccia dei soccorritori. Il primo a correre in aiuto del 68enne è stato un vicino, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che, vista la gravità delle ferite riportate dall'uomo, ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Solinas però ha cessato di vivere prima di poter essere trasportato all'ospedale. Sul posto, per accertare i fatti, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Bono.