Uomo di 31 anni trovato morto in casa nel Brindisino

BRINDISI, 23 AGO - Un uomo di 31 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri nell'abitazione in cui viveva a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. A lanciare ieri l'allarme è stata la madre del 31enne che da diverse ore non riusciva a mettersi in contatto con il figlio. La scoperta del corpo è stata poi fatta da un vicino. L'uomo lavorava in un supermercato della zona come macellaio. Sul corpo dell'uomo non sono stati trovati segni di violenza, ma la procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del decesso e nelle prossime ore conferirà l'incarico per eseguire l'autopsia. L'appartamento, il cui ingresso era chiuso a chiave all'arrivo dei soccorsi, è stato sequestrato e i carabinieri, che stanno conducendo le indagini, hanno acquisito anche le immagini di una telecamera che si trova all'ingresso dell'abitazione.