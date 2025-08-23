Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Uomo di 31 anni trovato morto in casa nel Brindisino

ambulanza dall'interno
ambulanza dall'interno
AA

BRINDISI, 23 AGO - Un uomo di 31 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri nell'abitazione in cui viveva a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. A lanciare ieri l'allarme è stata la madre del 31enne che da diverse ore non riusciva a mettersi in contatto con il figlio. La scoperta del corpo è stata poi fatta da un vicino. L'uomo lavorava in un supermercato della zona come macellaio. Sul corpo dell'uomo non sono stati trovati segni di violenza, ma la procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del decesso e nelle prossime ore conferirà l'incarico per eseguire l'autopsia. L'appartamento, il cui ingresso era chiuso a chiave all'arrivo dei soccorsi, è stato sequestrato e i carabinieri, che stanno conducendo le indagini, hanno acquisito anche le immagini di una telecamera che si trova all'ingresso dell'abitazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRINDISI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario