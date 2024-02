Uomo colpito da proiettili e ucciso nel Napoletano

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 19 FEB - Un uomo di 60 anni è stato colpito e ucciso da proiettili verosimilmente di fucile: il fatto è avvenuto poco fa in via San Giorgio, una strada tra i comuni di Lettere e Casola, alle porte di Napoli. L'uomo è stato portato all'ospedale di Castellammare di Stabia dal figlio. Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia per ricostruire la dinamica.