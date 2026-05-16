Uomo attaccato da uno squalo in Australia, è in condizioni critiche

SYDNEY, 16 MAG - Un uomo di circa trent'anni si trova in condizioni "critiche" sabato dopo essere stato attaccato da uno squalo nell'Australia occidentale. L'incidente è avvenuto al largo di Rottnest Island, vicino alla città di Perth. Dal 1791 in Australia si sono verificati circa 1.300 incidenti con squali, di cui oltre 260 con esito mortale. L'ultimo decesso è stato quello di un ragazzo di 12 anni morto dopo essere stato attaccato da uno squalo nel porto di Sydney a gennaio. Quell'attacco è stato uno dei quattro registrati nell'arco di due giorni, cosa che ha spinto le autorità a chiudere decine di spiagge della città. Gli scienziati australiani ritengono che il crescente affollamento delle acque e l'aumento delle temperature oceaniche stiano influenzando le rotte migratorie degli squali, contribuendo così all'aumento degli attacchi.