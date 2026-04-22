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Uomo armato di machete in strada arrestato a Torino

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TORINO, 22 APR - Armato di machete durante una lite in strada, un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino. L'intervento è scattato in via Mottarone dopo alcune segnalazioni al 112 per una violenta discussione tra più persone, durante la quale uno dei coinvolti brandiva un'arma da taglio. Sul posto gli agenti hanno trovato portoni danneggiati, compatibili con colpi inferti con un coltello di grandi dimensioni. Poco distante è stato rintracciato il presunto responsabile, un cittadino marocchino senza fissa dimora. Seguendo il suo percorso di fuga, i poliziotti hanno recuperato sotto un'auto parcheggiata un machete lungo 59 centimetri. I controlli sono stati estesi anche a un esercizio commerciale della zona, dove si erano rifugiate alcune persone coinvolte: qui sono stati sequestrati altri oggetti atti a offendere, tra cui coltelli, un secondo machete, un'ascia, un'accetta e un martello. Durante l'intervento e poi in questura, l'uomo ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza e arrivando a lanciare una sedia contro gli agenti.

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