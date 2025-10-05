Giornale di Brescia
Uomo armato apre il fuoco in strada a Sydney, 20 feriti

epa10865635 A big crowd stand in the sun at The Opera House to watch the finish of The Sydney Marathon on a very hot day in Sydney, Australia, 17 September 2023. Parts of New South Wales and Queensland are set to swelter over the coming days, with heat building up across the eastern seaboard. EPA/STEVE MARKHAM AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
(ANSA-AFP) - SYDNEY, 06 OTT - Un uomo ha aperto il fuoco in una trafficata strada di Sydney domenica sera (ora locale) e ha sparato tra i 50 e i 100 colpi, prima di essere arrestato dalla polizia. Secondo quanto riferito dagli agenti sono rimaste ferite 20 persone. L'uomo stava "sparando indiscriminatamente contro veicoli di passaggio, compresi i veicoli della polizia", ;;ha dichiarato la polizia. "Potrebbero essere stati sparati tra i 50 e i 100 colpi", ha precisato Stephen Parry, commissario di polizia del NSW. Due ore dopo la sparatoria, la polizia ha arrestato in un appartamento un uomo di 60 anni sospettato di esserne l'autore. È stato portato in ospedale e curato per le ferite riportate durante l'arresto. Un uomo si è presentato in ospedale con una ferita da arma da fuoco in seguito all'incidente ed è in condizioni "gravi", ha detto la polizia. Altre diciannove persone sono state trattate per le ferite causate da schegge e diverse sono state portate in ospedale. La polizia, secondo quanto riportato da Afp, ha escluso legami con il terrorismo o l'attività di bande criminali. È in corso un'indagine della polizia. Le sparatorie di massa sono relativamente rare in Australia. Il divieto di armi automatiche e semiautomatiche è in vigore dal 1996, quando un uomo armato uccise 35 persone a Port Arthur, in Tasmania. Ad agosto, Dezi Freeman si è dato alla fuga nella boscaglia dopo essere stato accusato di aver ucciso due agenti di polizia. È ancora latitante. E nel 2022, sei persone, tra cui due agenti di polizia, sono state uccise in una sparatoria vicino alla cittadina di Wieambilla, nel Queensland (ANSA-AFP).

