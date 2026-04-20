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Uomo aggredito in strada a Roma, indossava kippah ebraica

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ROMA, 20 APR - Un uomo è stato aggredito mentre passeggiava ieri pomeriggio in via Gerolamo Cardano, in zona Marconi a Roma. L'uomo, che indossava la kippah ebraica, sarebbe stato avvicinato da piu' persone. Sono in corso indagini della polizia per ricostruire matrice e dinamica. "È successo anche a Roma. Un iscritto alla nostra comunità che non voleva rinunciare a indossare normalmente la kippah è stato per questo insultato e aggredito. Denunciamo con forza questo episodio, chiediamo che venga fatta piena luce e i responsabili vengano puniti, e ringraziamo le autorità e le forze dell'ordine per la protezione quotidiana che garantiscono a tutta la nostra comunità, la più antica di Roma con i suoi duemila anni di storia", ha commentato Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma. "Dev'essere chiaro a tutti che l'antisemitismo esiste da sempre e dopo il 7 ottobre è aumentato in maniera esponenziale - aggiunge -. E dev'essere anche chiaro che nel momento in cui un ebreo viene insultato e aggredito, in Italia, a Roma, in quanto ebreo, a esser messi in gioco sono i valori fondamentali della Costituzione che appartiene a tutti noi italiani".

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