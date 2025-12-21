Uomini armati uccidono 10 persone in una sparatoria in Sudafrica

JOHANNESBURG, 21 DIC - Uomini armati non ancora identificati hanno ucciso 10 persone e ne hanno ferite altre 10 in una sparatoria in un sobborgo vicino a Johannesburg. Lo ha reso noto oggi la polizia. Anche il movente della sparatoria, avvenuta a Bekkersdal, 40 chilometri a sud-ovest della città, è per ora sconosciuto, hanno riferito gli agenti all'agenzia AFP. "Alcune vittime sono state uccise a caso per strada da uomini armati non identificati", si legge in una nota ufficiale della polizia.