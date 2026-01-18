Uno squalo aggredisce un ragazzo nel porto di Sydney, è gravissimo

ROMA, 18 GEN - Uno squalo ha azzannato un ragazzo di circa 13 anni che nuotava nel porto di Sydney oggi, lasciandolo in condizioni critiche con gravi ferite alle gambe. L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio al largo di Shark Beach, ha dichiarato la polizia dello stato del Nuovo Galles del Sud. "Le ferite sono compatibili con quello che si ritiene essere stato un grosso squalo", ha dichiarato la polizia in un comunicato. Gli agenti hanno tirato fuori il ragazzo dall'acqua al largo della spiaggia del porto pochi minuti dopo essere stati allertati dell'incidente. Hanno prestato il primo soccorso al ragazzo per le "gravi" ferite alle gambe mentre si trovava a bordo di una barca della polizia, applicando due lacci emostatici. I paramedici lo hanno poi trasportato al Sydney Children's Hospital, dove è ricoverato in condizioni critiche. La polizia ha consigliato ai nuotatori di evitare di entrare nelle acque vicine al luogo dell'aggressione. La spiaggia, che si chiama proprio Shark Beach (in inglese, spiaggia dello squalo, ndr), nel sobborgo orientale di Sydney, Vaucluse, è stata chiusa e la polizia ha evacuato le spiagge vicine al porto. Secondo un database che raccoglie i dati sugli incontri tra questi predatori e gli esseri umani, dal 1791 si sono verificati più di 1.280 incidenti con squali in Australia, di cui oltre 250 mortali. Acque sempre più affollate e l'aumento delle temperature oceaniche, che sembrano influenzare le rotte migratorie degli squali, potrebbero contribuire all'aumento degli attacchi. Un grande squalo bianco ha sbranato a morte il surfista Mercury Psillakis su una famosa spiaggia oceanica a nord di Sydney a settembre. Due mesi dopo, uno squalo leuca ha ucciso una donna che nuotava al largo di una spiaggia remota a nord di Sydney.