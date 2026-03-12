Uno sciatore inglese salvato dalla rete ospedaliera del Torinese

RIVOLI, 12 MAR - Una vacanza sulla neve in Val di Susa, nel Torinese, si è trasformata all'improvviso in un'emergenza sanitaria per uno sciatore inglese di 67 anni, colpito da una grave emorragia interna. A salvarlo è stata la rapidità della rete ospedaliera dell'Asl To3: prima il pronto soccorso dell'ospedale di Susa, poi l'intervento urgente al Dea di Rivoli, dove Radiologia interventistica e Urologia hanno lavorato prima per fermare il sanguinamento, poi per rimuovere la massa responsabile dell'emorragia e dimesso dopo pochi giorni. L'uomo si è presentato nella notte del 10 febbraio al pronto soccorso dell'ospedale di Susa, diretto da Walter Brancaleoni, con un forte dolore al fianco sinistro, comparso all'improvviso dopo cena. Gli accertamenti hanno evidenziato una voluminosa massa surrenale con sanguinamento in corso. Trasferito al Dea dell'ospedale di Rivoli, diretto da Paola Molino, la diagnostica ha confermato la presenza di un'emorragia attiva causata da un grosso mielolipoma del surrene, di circa 30 centimetri, un tumore benigno ma molto vascolarizzato, che si era rotto provocando una perdita di sangue importante. Vano il tentativo di fermare l'emorragia con una procedura mini-invasiva di embolizzazione dei vasi sanguinanti. L'intervento d'urgenza è stato eseguito dall'equipe di Urologia diretta da Salvatore Stancati. "Si trattava di una massa molto grande e sanguinante - spiega Stancati -. L'intervento è stato eccezionale: abbiamo rimosso completamente la massa del surrene senza danneggiare il rene sottostante". "Questa vicenda dimostra quanto sia importante la rete tra i nostri ospedali e tra le diverse specialità" sottolinea Giovanni La Valle, direttore generale dell'AslTo3. "La vicenda di questo sciatore - ricorda Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte - dimostra in modo concreto l'efficacia della rete dell'emergenza-urgenza piemontese e la capacità delle nostre strutture di intervenire con tempestività anche in situazioni estremamente complesse".