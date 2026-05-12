Uno Bianca: sopralluogo degli investigatori a casa di Gugliotta

COLLE DI ARBA, 12 MAG - Un intero reparto dei carabinieri è stato impegnato nel pomeriggio in un'attività investigativa nella casa di Colle di Arba (Pordenone) in cui a gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, componente della banda della Uno Bianca. Una ventina di militari dell'Arma, tra cui alcuni deputati alle investigazioni scientifiche, ha iniziato le verifiche attorno alle 13. Il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, interpellato dall'ANSA, ha escluso che l'attività investigativa sia stata commissionata dai suoi collaboratori: "Si tratta di un'attività delegata da altre Procure di cui non abbiamo notizia".