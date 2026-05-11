Uno Bianca: Procura Pordenone, "morte Gugliotta non ha anomalie"

PORDENONE, 11 MAG - "All'epoca sono stati svolti tutti i rilievi che si impongono in simili situazioni. Vi fu anche una ispezione cadaverica, da parte del medico legale, che certificò come la morte fosse intervenuta per un suicidio, escludendo completamente l'intervento di terzi". Lo ha dichiarato, all'ANSA, il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, in merito al decesso di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca trovato morto nella sua abitazione di Arba, lo scorso gennaio. Montrone ha, inoltre, precisato che "la richiesta attribuita ai colleghi di Bologna di voler acquisire le carte con gli accertamenti svolti, giunge come un fulmine a ciel sereno, poiché non abbiamo ricevuto alcun atto in tal senso: semmai ci arrivasse, comunicheremo loro che la specifica indagine non presenta alcuna anomalia e giace in stato di richiesta di archiviazione".