Università Statale di Milano lancia raccolta fondi per sostenere studenti palestinesi

MILANO, 18 DIC - L'Università Statale di Milano ha lanciato una raccolta fondi con l'obiettivo di sostenere, con nuove borse di studio, studentesse e studenti palestinesi ancora residenti nei territori coinvolti nel conflitto e di rispondere alle esigenze dei borsisti provenienti dalla Palestina lungo il loro percorso di studi. L'iniziativa - spiega l'ateneo - "è volta ad assicurare l'avvio o la continuazione di un percorso di formazione superiore per le giovani generazioni di questi territori, devastati da decenni di guerre e occupazioni e, in particolare, dalla situazione senza precedenti venutasi a determinare nell'ultimo biennio, con l'auspicio che questa nuova generazione abbia a disposizione tutti gli strumenti per assicurare, nel futuro, la possibile ricostruzione di un popolo, di una comunità e del suo territorio". La raccolta fondi nasce in continuità e parallelamente al progetto IUPALS, coordinato dalla CRUI, che ha già consentito all'Università degli Studi di Milano di assegnare le borse di studio a 21 studentesse e studenti provenienti dai territori palestinesi, 13 dei quali sono già arrivati a Milano. Altre 10 borse di studio sono state già stanziate dall'Ateneo per altri 10 giovani. Ogni borsa di studio sarà corrisposta per l'intero ciclo di studi di ciascuno e prevede, in aggiunta, alloggio, pasti, iscrizione al SSN, abbonamento ATM annuale, un corso intensivo di italiano, un tutor dedicato per la didattica. Il termine della raccolta fondi è fissato al 28 febbraio 2026. L'Ateneo si impegna a rendicontare periodicamente le risorse acquisite e le borse di studio assegnate, in assoluta trasparenza.