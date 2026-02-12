Università di Torino, programma edilizio da 464 milioni di euro

TORINO, 12 FEB - Un momento di confronto e condivisione dedicato alla comunità accademica sulle politiche di gestione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio edilizio dell'Ateneo: si è svolta oggi presso l'Aula magna della Cavallerizza Reale, la Conferenza zero edilizia dell'Università di Torino. L'Università di Torino governa un patrimonio articolato in oltre 120 edifici per più di 400.000 metri quadrati distribuiti sul territorio. Il programma edilizio complessivo dell'Ateneo - esclusi i piani di manutenzione straordinaria diffusa e gli Accordi Quadro di manutenzione ordinaria - ammonta a 464.289.341 euro: 199,3 milioni di euro per Polo Scientifico di Grugliasco; 158,5 milioni per il programma "Reinventing UniTo" 50,2 milioni di euro per interventi superiori al milione di euro e 21,3 milioni di euro per interventi inferiori al milione di euro, per un totale di 91 interventi edilizi. "Con questa Conferenza - dichiara Cristina Prandi, rettrice dell'Università di Torino - intendiamo offrire una fotografia dell'Università di oggi e di ciò che essa governa: un sistema ampio, complesso e articolato, che rappresenta la base concreta da cui partire per ogni riflessione e scelta successiva". "L'obiettivo - aggiunge Anna Maria Ferrero, vicerettrice all'Edilizia dell'Ateneo - è costruire una visione di medio-lungo periodo capace di accompagnare le trasformazioni dell'Ateneo, valorizzando il patrimonio esistente e orientando le scelte future".