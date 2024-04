Unità cinofile, da tutta Italia a Sulmona per polo formativo

SULMONA, 27 APR - Far accrescere il bagaglio tecnico del binomio uomo-cane. E' questo l'obiettivo del polo formativo delle unità cinofile da soccorso che, oggi e domani, ha fatto tappa a Sulmona per le giornate di formazione e addestramento. Un evento che coinvolge quindici persone, tra il soccorso alpino e speleologico e l'associazione nazionale carabinieri, provenienti da varie regioni italiane: Molise, Puglia, Lazio, Basilicata, Sicilia, Marche e Abruzzo. Due giorni per testare addestramento per i cani in formazione e l'operatività per le unità cinofile già operative. "Grazie alle attività" - spiegano i volontari- "è possibile simulare almeno una piccola parte del lavoro che svolgono le unità cinofile in determinate situazioni spesso drammatiche e spiacevoli".