Unifil, 'tank israeliano sperona i nostri veicoli nel sud del Libano'

ROMA, 12 APR - Le forze delle Nazioni Unite in Libano hanno reso noto che oggi un carro armato israeliano ha speronato i loro veicoli nel sud del Paese. "In due occasioni oggi, i soldati delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno speronato veicoli di Unifil con un carro armato Merkava, in un caso causando danni significativi. I soldati avevano bloccato una strada a Bayada utilizzata per accedere alle posizioni di Unifil", si legge in un post delle forze Onu su X.