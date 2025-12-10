Unifil, 'spari dall'Idf contro nostri membri presso la Linea blu in Libano'

ROMA, 10 DIC - L'esercito israeliano avrebbe aperto il fuoco da un carro armato Merkava verso membri dell'Unifil che stavano pattugliando una zona della Linea blu in territorio libanese: è quanto reso noto dalla forza militare dell'Onu in un comunicato. L'episodio risale a ieri, ha aggiunto l'Unifil. "Nessuno è rimasto ferito", aggiunge la nota. I caschi blu presi di mira sono soldati francesi e finlandesi del Force Commander di Unifil, si apprende da fonti informate. Nessun militare italiano sarebbe quindi coinvolto. L'episodio denunciato dall'Unifil è avvenuto nei pressi della località di Sarda, aggiunge il comunicato della forza militare Onu. Sia il convoglio bersagliato sia i militari israeliani che avrebbero aperto fuoco "si trovavano in territorio libanese". "Una raffica di mitragliatrice da dieci colpi è partita verso il convoglio, mentre altre quattro raffiche da dieci colpi sono andate nelle vicinanze", denuncia l'Unifil. Il personale della missione Onu coinvolto ha "chiesto all'Idf di smettere di sparare, attraverso i canali di collegamento" attivi. L'esercito israeliano, sostiene inoltre l'Unifil, "era stato informato in anticipo della posizione e dell'orario del pattugliamento previsto, secondo la prassi abituale". "Gli attacchi contro o vicino ai nostri 'peacekeepers' costituiscono gravi violazioni della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. In questa situazione estremamente delicata, chiediamo all'Idf di cessare comportamenti aggressivi e attacchi contro o vicino a loro", conclude il comunicato.