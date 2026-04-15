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Unifil, Idf ostacola rifornimenti di carburante e viveri per le basi Onu

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ROMA, 15 APR - Blocchi stradali o revoca di autorizzazioni già concesse hanno interessato i peacekeeper e il personale essenziale che li supporta. Tali azioni dell'Idf destano preoccupazione per la consegna tempestiva di forniture critiche - inclusi cibo, carburante e acqua - alle posizioni dell'Unifil, in particolare lungo la blue line. Sebbene finora queste difficoltà siano state gestite, il protrarsi delle limitazioni alla libertà di movimento rischia di compromettere il sostegno alle operazioni, inclusa la capacità dei peacekeeper di svolgere il mandato di segnalazione delle violazioni della risoluzione 1701. Lo comunica Unifil.

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