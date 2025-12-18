Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Unicef 'servono politiche più inclusive per i minorenni migranti'

AA

ROMA, 18 DIC - In occasione della Giornata Internazionale del Migrante, l'Unicef ha organizzato il secondo confronto tra giovani con background migratorio in Italia e istituzioni su alcuni dei bisogni dei/delle giovani migranti e rifugiati in Italia. Attraverso la piattaforma Unicef U-Report On The Move, sono stati effettuati alcuni sondaggi a cui hanno partecipato oltre 1.289 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 19 anni sui temi dell'orientamento al lavoro, della salute mentale e la violenza di genere. I dati confermano un quadro eterogeneo rispetto all'accesso alle informazioni su formazione e lavoro. Il 23% ritiene di avere ricevuto informazioni insufficienti e il 32% di non averne ricevute. Sul piano dell'accompagnamento personale, solo 4 persone su 10 dichiarano di essersi sentite supportate nel perseguire i propri obiettivi; la metà di non aver ricevuto abbastanza supporto. Preoccupante il dato sulle esperienze di lavoro irregolare: il 44% ha lavorato senza contratto almeno una volta. Sul fronte della salute mentale, 5 giovani su 10 affermano di sentirsi ascoltati ma permane una quota non trascurabile che riferisce un sentimento di esclusione: il 13% si sente raramente ascoltato e il 10% mai. Quanto al sostegno emotivo, soltanto il 23% si sente sempre supportato, mentre il 49% lo percepisce solo a volte e il 28% non si sente sostenuto. Solo il 52% dei giovani sa con certezza cosa significhi violenza di genere, molti ragazzi e ragazze potrebbero di conseguenza non riconoscere situazioni di abuso o discriminazione. Anche la conoscenza dei servizi cui rivolgersi è limitata: solo il 35% sa a chi chiedere aiuto. In linea con questo dato, solo il 36% dichiara di conoscere i servizi presenti sul territorio. Infine, emerge una scarsa consapevolezza dei rischi online: 2 rispondenti su 10 non pensano che la violenza di genere possa manifestarsi anche nel mondo digitale. Questo indica la necessità di rafforzare l'educazione alla sicurezza digitale e alla prevenzione della violenza online. Durante la giornata, lo Steering Group - nato per promuovere il dialogo diretto tra pari e istituzioni, rafforzando la partecipazione di minorenni stranieri non accompagnati e giovani migranti e rifugiati/e nei processi decisionali - ha guidato una riflessione sulle esperienze dei minorenni e dei giovani con background migratorio in Italia, avanzando una serie di raccomandazioni rivolte alle Istituzioni. Tra le priorità emerse: la necessità di fornire informazioni chiare e accessibili, adattate a lingua, età e genere, garantendo la conoscenza dei diritti e dei servizi disponibili; la promozione di occasioni di formazione per operatori e operatrici coinvolti/e nei percorsi di Msna e giovani adulti; la creazione di spazi di dialogo e di partecipazione. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti del ministero dell'Interno, ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ministero dell'Istruzione e del Merito, ministero della Salute, Dipartimento Pari Opportunità, Commissione Europea, direzione generale della Migrazione e degli affari interni (Home) e l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar). "Ogni volta che ascoltiamo la voce di minorenni non accompagnati e giovani presenti in Italia, facciamo un passo avanti per capire le loro sfide e costruire politiche di accoglienza più inclusive e rispondenti ai loro bisogni. La strada è lunga ma la presenza delle istituzioni all'incontro di oggi costituisce un momento importante per realizzare concretamente i diritti oltre che le aspirazioni di ragazze e ragazzi", ha dichiarato Nicola Dell'Arciprete, Coordinatore in Italia dell'Ufficio Unicef per l'Europa e l'Asia centrale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario