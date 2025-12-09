Giornale di Brescia
Unicef, mercoledì al via Perugia l'Hackathon per il Clima 2025

ROMA, 09 DIC - Per promuovere l'ascolto e la partecipazione attiva di ragazze e ragazzi nell'ambito delle decisioni climatiche e per facilitare il loro dialogo con i decisori politici, l'Unicef Italia, in partnership con Iaia Italia (International Association for Impact Assesment), organizza l'"Hackathon per il Clima 2025 - Promuovere la partecipazione dei più giovani alle soluzioni e alle decisioni sul climate change" riservato a giovani tra i 14 e i 30 anni. Quest'anno l'iniziativa, organizzata dal 2019, è realizzata in collaborazione con Regione Umbria. Durante le giornate del 10 e 11 dicembre 2025 - in modalità mista e nella sede della Regione Umbria a Perugia - i partecipanti selezionati, ragazzi e ragazze provenienti da alcune scuole superiori della Regione, saranno coinvolti in attività di co-progettazione di soluzioni innovative sotto la direzione scientifica degli esperti di Iaia Italia e con il supporto dei tutor del Movimento dei Giovani Volontari dell'Unicef (Younicef), grazie all'impiego della piattaforma tecnologica q-City5.0 per la misurazione e valutazione degli Impatti Ambientali. "Il diritto all'ascolto e alla partecipazione dei minorenni nell'ambito delle decisioni che li riguardano - ha ricordato il presidente dell'Unicef Nicola Graziano - è sancito dalla Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Il diritto di tutti i bambini e adolescenti a vivere in un ambiente sano e sostenibile è stato di recente stabilito dal Comitato Onu sui diritti dell'infanzia nel Commento Generale n. 26. Grazie all'Hackathon per il Clima, i giovani partecipanti acquisiscono una nuova consapevolezza sullo stato ambientale dei territori e sono guidati in percorsi di progettazione partecipata e cittadinanza attiva". "Le voci delle ragazze e dei ragazzi sono una forza potente a livello globale per la protezione dell'ambiente - afferma l'assessore regionale Thomas De Luca - il loro punto di vista è fondamentale nella progettazione e attuazione delle soluzioni ambientali che plasmeranno il loro futuro. In questo senso la Regione Umbria dà piena collaborazione al Comitato Italiano per l'Unicef per favorire l'empowerment e lo sviluppo di competenze green nei giovani, migliorando la loro capacità di pianificare strategie di sostenibilità e interagire concretamente con le istituzioni locali". L'obiettivo dell'Hackathon è quello di accompagnare ragazze e ragazzi nella progettazione e nello sviluppo di proposte operative e realizzabili in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda Onu 2030, da presentare ai decisori politici. Mercoledì, tra le 10 e le 11, all'apertura dei lavori in streaming interverranno, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica con un videomessaggio, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, in collegamento da Bruxelles e Nicola Graziano, presidente Comitato Italiano per l'Unicef, in collegamento.

ROMA

