Unicef lancia un nuovo appello per aiutare 73 milioni di bambini in 133 Paesi

ROMA, 10 DIC - Unicef lancia nuovo appello sull'intervento umanitario 2026 per aiutare 73 milioni di bambini in 133 paesi. Nel 2026 oltre 200 milioni di bambini avranno bisogno di assistenza umanitaria. Un deficit di finanziamento del 72% nei programmi nutrizionali nel 2025 ha costretto a tagli in 20 paesi prioritari, riducendo gli obiettivi previsti da oltre 42 milioni a oltre 27 milioni di donne e bambini. Secondo l'appello dell'Unicef sull'intervento umanitario 2026 (Humanitarian Action for Children 2026 - Hac) sono necessari con urgenza 7,66 miliardi di dollari per fornire assistenza salvavita ai 73 milioni di bambini: tra cui 37 milioni di bambine e oltre 9 milioni di bambini con disabilità. "In tutto il mondo, i bambini coinvolti in conflitti, disastri, sfollamenti e turbolenze economiche continuano ad affrontare sfide straordinarie - ha affermato Catherine Russell, direttrice generale dell'Unicef - .Le loro vite sono plasmate da forze che vanno ben oltre il loro controllo: violenza, minaccia di carestia, intensificazione degli shock climatici e collasso diffuso dei servizi essenziali". Nel campo dell'istruzione, un deficit di 745 milioni di dollari ha lasciato milioni di bambini in più a rischio di perdere l'accesso all'istruzione, alla protezione e alla stabilità. "La grave carenza di fondi sta mettendo a dura prova i programmi salvavita dell'Unicef - ha aggiunto Russell - . In tutte le nostre operazioni, i team in prima linea sono costretti a prendere decisioni impossibili: concentrare le scorte e i servizi limitati sui bambini di alcune zone piuttosto che di altre, ridurre la frequenza dei servizi che i bambini ricevono o ridimensionare gli interventi da cui dipende la sopravvivenza dei bambini". In molte emergenze, l'Unicef e i suoi partner non riescono a raggiungere i bambini intrappolati dietro fronti in continuo spostamento, rendendo essenziale una diplomazia umanitaria continua per garantire l'accesso e proteggere i bambini dall'escalation delle violazioni. Unicef denuncia, inoltre, che "le violazioni gravi contro i bambini hanno raggiunto livelli senza precedenti, con un record di 41.370 violazioni verificate nel 2024, più del doppio della media degli ultimi 20 anni. Senza investimenti - avverte l'Unicef - circa 360.000 bambini sopravvissuti ad abusi sessuali e coloro che se ne prendono cura non potranno beneficiare del supporto necessario.