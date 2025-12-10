Unicef, la presidente della Commissione Diritti Umani con la bambola Pigotta

ROMA, 10 DIC - La presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Stefania Pucciarelli celebra la Giornata internazionale dei Diritti Umani promuovendo l'evento "Pigotta, bambini e diritti umani", a Roma nell'Aula Commissioni del Senato, con la partecipazione del Direttore generale Unicef Italia Paolo Rozera, l'ambasciatore Unicef Italia Gabriele Corsi, il portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini e di 3 classi di IV e V della Scuola Primaria e i bambini del primo ciclo dell'Istituto Comprensivo Santi Savarino di Roma. Al centro dell'incontro: la Pigotta dell'Unicef, la popolare bambola di pezza cucita a mano da grandi e bambini. "La Pigotta è molto più di una bambola: è il simbolo concreto di solidarietà che da oltre 30 anni salva vite nel mondo. Oltre ottocentomila bambini, infatti, sono stati salvati grazie a questa straordinaria iniziativa che unisce volontari, famiglie e bambini in una rete di speranza. Ogni Pigotta adottata permette all'Unicef di portare aiuti concreti e assistenza ai bambini più vulnerabili. In un momento in cui milioni e milioni di bambini soffrono di malnutrizione cronica e acuta, celebrare la Giornata dei Diritti Umani con la Pigotta significa ricordare che ogni gesto di solidarietà può fare la differenza" ha detto la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. "La Pigotta da più di 30 anni salva le vite dei bambini in tutto il mondo. È una bambola straordinaria che crea connessioni perché unisce i volontari che la realizzano, le persone che la adottano e i bambini e le bambine che grazie a lei ricevono gli aiuti dell'Unicef. I fondi raccolti con la Pigotta Unicef contribuiranno a donare alimenti terapeutici, vaccini e medicine in tanti paesi del mondo, aiutando i bambini colpiti dalla malnutrizione e dalle emergenze" ha aggiunto Nicola Graziano, Presidente dell'Unicef Italia.