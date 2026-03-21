Unicef inaugura a Roma 'Giovani d'oggi', 15 opere di migranti e rifugiati

ROMA, 21 MAR - L'Ufficio Unicef per l'Europa e l'Asia Centrale inaugura nel pomeriggio a Roma, al Mercato Centrale di via Giolitti, l'esposizione artistica 'Giovani d'Oggi' della Ops! Academy 2025/26, con le opere di 15 giovani migranti e rifugiati che hanno sviluppato creazioni artistiche sul tema delle discriminazioni e dell'inclusione. L'esposizione, aperta al pubblico fino al 27 marzo, viene lanciata in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale che ricorre oggi. "Con la campagna Ops! vogliamo creare spazi reali di ascolto e partecipazione in cui ragazze e ragazzi possano raccontare la propria esperienza e contribuire a trasformare lo sguardo collettivo sulle nuove generazioni. 'Giovani d'oggi' mostra come l'arte possa diventare uno strumento potente di inclusione, dialogo e cambiamento sociale" afferma Nicola Dell'Arciprete Coordinatore della Risposta in Italia per l'Ufficio Unicef per l'Europa e l'Asia Centrale. La mostra - spiegano i promotori - propone un'esperienza immersiva che invita il pubblico ad ascoltare le voci dei giovani protagonisti, riflettere sui pregiudizi e immaginare possibili cambiamenti sociali attraverso l'arte e la narrazione. Le opere sviluppate dai giovani migranti e rifugiati, selezionati attraverso il contest DiscriminAZIONE promosso dall'Unicef sulla piattaforma U-Report On The Move nel 2025, sono state poi successivamente approfondite e rielaborate con il supporto di tutor, tra i quali studenti e studentesse dell'Istituto Europeo di Design e della Scuola Holden.