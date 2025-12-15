Giornale di Brescia
Unicef, a Natale torna la bambola Pigotta in oltre 400 piazze in Italia

ROMA, 15 DIC - "Adotta la Pigotta, salva la vita di un bambino": a Natale torna la Pigotta dell'Unicef, la popolare bambola di pezza cucita a mano da grandi e bambini, in oltre 400 piazze e punti in Italia, per sostenere i programmi dell'organizzazione di lotta alla malnutrizione. Ad accompagnarla, anche quest'anno, la testimonial di eccezione Alessia Marcuzzi, con un video e un scatto fotografico. La Pigotta da più di 30 anni, ricorda l'organizzazione, "salva le vite dei bambini in tutto il mondo. È una bambola straordinaria che crea connessioni perché unisce i volontari che la realizzano, le persone che la adottano e i bambini e le bambine che grazie a lei ricevono gli aiuti dell'Unicef". "I fondi raccolti con la Pigotta contribuiranno a donare alimenti terapeutici, vaccini e medicine in tanti paesi del mondo, aiutando i bambini colpiti dalla malnutrizione e dalle emergenze - ha dichiarato Nicola Graziano, presidente dell'Unicef Italia - . A nome dell'Unicef ringrazio Alessia Marcuzzi per essere anche quest'anno al nostro fianco con la Pigotta; Alessia è vicina all'Unicef già da diversi anni, dimostrando una grande sensibilità verso i più vulnerabili". È possibile adottare la Pigotta dell'Unicef a fronte di un contributo minimo di 20 euro: in tante piazze in Italia e presso i comitati provinciali Unicef cercando la piazza più vicina sul sito: https://www.pigotta.it/piazze-unicef/; oppure sul sito www.pigotta.it/adotta; sulla piattaforma Amazon. Per qualsiasi informazione c'è il numero verde 800 76 76 5. La malnutrizione è un'emergenza silente, una delle principali cause della mortalità infantile che rende i bambini vulnerabili alle malattie e compromette la loro sopravvivenza, la crescita fisica e lo sviluppo cerebrale. Nel mondo sono oltre 150 milioni i bambini sotto i 5 anni colpiti da malnutrizione cronica e 42,8 milioni quelli colpiti da malnutrizione acuta.

